Италия

Нападающий не смог должным образом заиграть в Милане.

Летом прошлого года французский Монако отдал в аренду итальянскому Милану нападающего Пьетро Пеллегри с целью получения футболистом должного уровня игровой практики, однако форвард за первую часть сезона провел всего 127 минут на поле, поэтому "монегаски" были вынуждены поменять его временную клубную прописку.

С обещаниями предоставить должный объем игрового времени 20-летнему исполнителю тут же выступил Торино, на что французский коллектив ответил одобрительно.

Стороны подписали арендное соглашение с правом последующего выкупа, в то время как базовый контракт с Монако у Пеллегри завершается уже летом 2023 года.