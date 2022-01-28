Италия

Аутсайдер Серии А может усилиться хавбеком Байера этой зимой.

Атакующий полузащитник леверкузенского Байера Надием Амири близок к тому, чтобы в зимнее трансферное окно перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, 25-летний немец уже прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра, чтобы завершить свой переход в стан одного из главных аутсайдеров турнира, Дженоа, руководство которой недавно решило прекратить сотрудничество с главным тренером Андреем Шевченко.

Детали сделки между Байером и Дженоа по Амири, которая может быть завершена в ближайшее время, не уточняются.

В текущем сезоне Амири провел за "фармацевтов" 20 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.