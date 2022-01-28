Новичок туринского Ювентуса поделился эмоциями после подписания контракта.
душан влахович, фото ювентус
28 января 2022, 22:40
Новичок туринского Ювентуса Душан Влахович поделился первыми эмоциями после подписания контракта с клубом.
Отметим, что сегодня футболист празднует свой 22-й день рождения.
"Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью такого великого клуба. Ювентус является олицетворением гордости и традиций. Хочу, чтобы люди гордились мной.
Сегодня особенный день для меня. Это самый счастливый день рождения. Наша команда всегда будет идти к цели, чего бы нам это не стоило", — приводит слова футболиста Sky Italia.
Отметим, что "старая синьора" заплатила за форварда 75 млн евро, а сам футболист получил зарплату в 7 млн евро в год.