Италия

Новичок туринского Ювентуса поделился эмоциями после подписания контракта.

Новичок туринского Ювентуса Душан Влахович поделился первыми эмоциями после подписания контракта с клубом.

Отметим, что сегодня футболист празднует свой 22-й день рождения.

"Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью такого великого клуба. Ювентус является олицетворением гордости и традиций. Хочу, чтобы люди гордились мной.

Сегодня особенный день для меня. Это самый счастливый день рождения. Наша команда всегда будет идти к цели, чего бы нам это не стоило", — приводит слова футболиста Sky Italia.

Отметим, что "старая синьора" заплатила за форварда 75 млн евро, а сам футболист получил зарплату в 7 млн евро в год.