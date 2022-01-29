Италия

Игрок будет доступен со следующего сезона.

Переход Душана Влаховича из Фиорентины в туринский Ювентус спровоцировал возникновение вакантного места на позиции центрального форварда в составе "лилий".

Поскольку клуб из Флоренции получил немалый финансовый ресурс в обмен на одного из лучших голеадоров текущего сезона в европейском футболе, Фиорентина сразу же попыталась вложиться в подходящие кандидатуры для замены ушедшему игроку.

Одной из таковых является нападающий уругвайского клуба Пеньяроль Агустин Альварес, переговоры о пятилетнем контракте с которым, по заявлению итальянского журналиста Николо Скиры, вышли на финальный этап.

Фиорентина предложила за футболиста 13 млн евро, включая различные бонусы, однако 20-летний уругваец присоединится к итальянской команде лишь в конце текущего сезона, оставшись на правах аренды в своем нынешнем клубе.

За год выступлений в составе "лилий" Альварес будет получать 1,2 млн евро заработной платы.

В уже завершившемся сезоне уругвайского первенства игрок оформил 23 гола и пять голевых передач за 40 сыгранных матчей.