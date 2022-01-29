Италия

Культовый футболист оценил один из наиболее дорогих трансферов в итальянской Серии А.

Накануне, сербский нападающий Душан Влахович совершил переход из Фиорентины в туринский Ювентус за внушительную сумму, что сразу вошло в число наиболее дорогостоящих трансферов в истории итальянской Серии А.

Оценка данного события в итальянском футболе получилась далеко неоднозначной, а своим мнением по поводу покупки "Старой Синьорой" одного из лучших бомбардиров текущего сезона во всей Европе высказался известный в прошлом футболист Кристиан Вьери.

"Душан выбрал одну из наиболее известных команд в мире. Теперь, Аллегри должен заставить Ювентус играть на высоком уровне, как было раньше. Хватит тратить время на отмазки — это больше неприемлемо!

Люди часто критикуют Аньелли, но два года назад он уже покупал лучшего защитника в мире, де Лигта, год назад заплатил кучу денег за Кьезу, а теперь приобретает Влаховича за 75 млн евро.

Все это — очень сильные молодые игроки, которые уже готовы давать результат. Ювентус должен этим пользоваться для того, чтобы побеждать и убеждать своих фанатов в собственных способностях. До этого, не было совершенно никакой уверенности в этом клубе.

Мората — классный игрок. Это все, что я могу о нем вам сказать. Но кому он теперь достанется? Барселона Хави?

Посмотрим за работой Аллегри в ближайшее время. Ювентус не может ждать два или три года, чтобы только начать бороться за Скудетто. Хватит искать оправданий!", — заявил известный экс-футболист.

Напомним, что Вьери завершил свою карьеру в 2009 году, а его последним клубом стала бергамаская Аталанта.

Ювентус на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии A, отставая от лидера, миланского Интера, на 11 очков.