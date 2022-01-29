Италия

Новичок Интера поделился эмоциями после трансфера.

Новоиспеченный форвард миланского Интера Фелипе Кайседо поделился первыми эмоциями после подписания контракта с действующими чемпионами Италии.

Отметим, что футболист уже имел опыт работы с Симоне Индзаги в Лацио.

"Во-первых хочу поблагодарить Индзаги. Он сделал все, чтобы я сейчас находился в этом клубе. Я работал с ним на протяжении четырех лет в Лацио и рад, что мы снова в одной команде. С нетерпением жду начала тренировок под его началом.

Перед трансфером я разговаривал с Корреа, которого очень рад видеть. Думаю, он поможет мне побыстрее влиться в коллектив.

Надеюсь, что смогу забивать за Интер и раньше, чем на девяностых минутах матча", — приводит слова Кайседо сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, арендное соглашение между Дженоа и Интером рассчитано на полгода.

Ранее стала известна сумма, которую Интер заплатит за аренду Кайседо.