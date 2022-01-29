Новичок Интера поделился эмоциями после трансфера.
фелипе кайседо, фото интер
29 января 2022, 17:22
Новоиспеченный форвард миланского Интера Фелипе Кайседо поделился первыми эмоциями после подписания контракта с действующими чемпионами Италии.
Отметим, что футболист уже имел опыт работы с Симоне Индзаги в Лацио.
"Во-первых хочу поблагодарить Индзаги. Он сделал все, чтобы я сейчас находился в этом клубе. Я работал с ним на протяжении четырех лет в Лацио и рад, что мы снова в одной команде. С нетерпением жду начала тренировок под его началом.
Перед трансфером я разговаривал с Корреа, которого очень рад видеть. Думаю, он поможет мне побыстрее влиться в коллектив.
Надеюсь, что смогу забивать за Интер и раньше, чем на девяностых минутах матча", — приводит слова Кайседо сайт Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, арендное соглашение между Дженоа и Интером рассчитано на полгода.
Ранее стала известна сумма, которую Интер заплатит за аренду Кайседо.