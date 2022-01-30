Италия

Воспитанник Бенфики и Спортинга почти четыре года провел, выступая за рубежом.

Футбольная судьба португальского центрального защитника Рубена Семеду является достаточно нетипичной, так как ему в юные годы довелось перенимать опыт двух лиссабонских школ — Бенфики и Спортинга, однако наибольшую известность он приобрел именно во время выступлений в стане действующего чемпиона Португалии.

Летом 2017 года футболист отправился покорять соседнюю Испанию, однако переезд в рамках Пиренейского полуострова получился малоуспешным.

В 2019 году португалец переместился в Олимпиакос, где на сегодняшний день успел сыграть 94 матча и забить семь голов.

Во время выступлений за греческий клуб 27-летнего игрока заприметил Порту, который в последние дни трансферной кампании теперь будет озабочен переговорами по аренде футболиста до конца сезона.

"Драконы" предлагают заплатить 0,5 млн евро за временное соглашение, которое уже следующим летом может перерасти в полноценный переход за 7 млн евро.

В текущем сезоне Семеду практически не попадал в заявку своей команды из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней, сыграв в пяти матчах 480 минут, забив при этом один гол.