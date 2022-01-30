Италия

"Фиалки" решили избавиться от балласта.

Фиорентина начала переговоры с Александром Кокориным о расторжении контракта по взаимному согласию — резюмирует сообщения в СМИ Football Italia.

За год, проведенный на Артемио Франки, 30-летний нападающий принял участие лишь в десяти матчах во всех турнирах (212 минут) и запомнился флорентийским болельщикам эпичными промахами с нескольких метров.

При этом контракт Кокорина подписан до лета 2024 года и клуб выплачивает ему зарплату 1,7 миллиона евро в год.

Несостоявшийся голеадор готов покинуть Фиорентину, но только после получения компенсации от клуба за досрочный разрыв контракта.