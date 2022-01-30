Швейцарец продолжит карьеру в туринском клубе.
Денис Закария, Getty Images
30 января 2022, 15:53
Полузащитник гладбахской Боруссии Денис Закария должен в ближайшее время стать игроком Ювентуса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ювентус обсуждает последние детали сделки по Закарии и вскоре может объявить о его приобретении. Ожидается, что сумма трансфера составит около 5 миллионов евро с бонусами.
В составе "старой синьоры" швейцарский хавбек должен заменить Родриго Бентанкура, который перейдет в Тоттенхэм.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 18 поединков в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ювентус также заинтересован в подписании полузащитника Кальяри Найтана Нандеса.