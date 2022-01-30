Италия

Швейцарец продолжит карьеру в туринском клубе.

Полузащитник гладбахской Боруссии Денис Закария должен в ближайшее время стать игроком Ювентуса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ювентус обсуждает последние детали сделки по Закарии и вскоре может объявить о его приобретении. Ожидается, что сумма трансфера составит около 5 миллионов евро с бонусами.

В составе "старой синьоры" швейцарский хавбек должен заменить Родриго Бентанкура, который перейдет в Тоттенхэм.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 18 поединков в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус также заинтересован в подписании полузащитника Кальяри Найтана Нандеса.