Полузащитник Кальяри Найтан Нандес попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.

Ювентус хочет подписать Нандеса до закрытия трансферного окна и уже ведет переговоры с руководством Кальяри. Туринский клуб рассматривает уругвайского хавбека в качестве замены Родриго Бентанкуру, который близок к переходу в Тоттенхэм.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус объявил о подписании нападающего Душана Влаховича.