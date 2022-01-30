"Старая синьора" хочет подписать уругвайского хавбека.
Найтан Нандес, Getty Images
30 января 2022, 10:21
Полузащитник Кальяри Найтан Нандес попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.
Ювентус хочет подписать Нандеса до закрытия трансферного окна и уже ведет переговоры с руководством Кальяри. Туринский клуб рассматривает уругвайского хавбека в качестве замены Родриго Бентанкуру, который близок к переходу в Тоттенхэм.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус объявил о подписании нападающего Душана Влаховича.