Англия

Арсенал не против, если ему не придется платить зарплату футболисту.

Барселона и Ювентус обратились с официальным запросом к Арсеналу по поводу возможности аренды Пьера-Эмерика Обамеянга — сообщает Sky Sports.

Арсенал готов рассмотреть оба варианта, но при обязательном условии: клубы, берущие его в аренду, платят его зарплату, составляющую 350 тысяч фунтов в неделю.

Предполагается, что аренда нападающего продлится до окончания сезона-2021/22.

Форвардом также интересуются Милан, Марсель, ПСЖ, Севилья, Аль-Насср и Аль-Хилаль.

Ранее Арсенал не взял Обамеянга на сборы в ОАЭ.