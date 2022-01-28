Арсенал не против, если ему не придется платить зарплату футболисту.
Пьер-Эмерик Обамеянг, фото Sky Sports
28 января 2022, 15:58
Барселона и Ювентус обратились с официальным запросом к Арсеналу по поводу возможности аренды Пьера-Эмерика Обамеянга — сообщает Sky Sports.
Арсенал готов рассмотреть оба варианта, но при обязательном условии: клубы, берущие его в аренду, платят его зарплату, составляющую 350 тысяч фунтов в неделю.
Предполагается, что аренда нападающего продлится до окончания сезона-2021/22.
Форвардом также интересуются Милан, Марсель, ПСЖ, Севилья, Аль-Насср и Аль-Хилаль.
Ранее Арсенал не взял Обамеянга на сборы в ОАЭ.