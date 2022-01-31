Италия

Итальянский клуб договорился о трансфере очередного футболиста.

Заключительные дни зимней трансферной кампании для генуэзской Дженоа проводят в достаточно оживленном режиме.

"Грифоны" уже успели отметиться покупками полузащитников Надиема Амири и Мортена Френдрупа, а теперь намерены дополнительно усилить линию нападения.

Экс-клуб украинского наставника Андрея Шевченко для этого обратился к нидерландскому АЗ ради переговоров с нападающим Альбертом Гудмундссоном, который может сыграть по всей ширине линии атаки.

24-летний исландский футболист с завидной скоростью ответил согласием на предложение итальянской команды, а алкмаарский коллектив вполне удовлетворила сумма в 1,2 млн евро, которую согласилась выплатить за игрока Дженоа.

В текущем сезоне Гудмундссон провел 28 матчей, забив шесть голов и отдав две голевые передачи.

В составе АЗ он выступал с лета 2018 года, а его контракт подходил бы к концу уже в следующее трансферное окно, что сказалось на итоговой стоимости футболиста.