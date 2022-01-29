Италия

Футболист на время перебрался в Италию.

Полузащитник леверкузенского Байера Надием Амири перешел в Дженоа, сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет об аренде 25-летнего полузащитника до окончания сезона с обязательным выкупом при определенных условиях.

В текущем сезоне немецкий хавбек сыграл 20 матчей за "фармацевтов" во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.

Преимущественно Амири появлялся со скамейки запасных. Ранее он защищал цвета Хоффенхайма, Кайзерслаутерна и Манхейма.

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