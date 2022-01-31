Италия

Болельщики "лилий" остались недовольны уходом лучшего бомбардира клуба.

Туринскому Ювентусу пришлось серьезно потратиться ради трансфера нападающего Фиорентины Душана Влаховича под занавес зимнего трансферного окна, однако "зебры" пошли на этот шаг ради усиления собственного кадрового потенциала.

Реакция на данный переход в экспертных кругах была неоднозначной, а известные в прошлом форварды Кристиан Вьери и Антонио Кассано с опасением высказались по поводу приобретения "Старой Синьоры".

Негативно восприняли продажу лучшего нападающего клуба и фанаты Фиорентины из группировки Curva Fiesole, разместив соответствующее обращение на своем ресурсе.

"Итак, мы вновь наступили на те же самые грабли.

Еще один маленький человек без яиц, без чести и без уважения к клубу, который присоединяется к команде себе подобных личностей без идентичности. Еще один человек, который ранее заявлял о любви к фанатам Фиорентины, делает то же самое, что и его предшественники — переходит к нашим историческим соперникам.

Нас уже тяжело чем-то удивить, поэтому мы, конечно, не будет рвать на себе волосы из-за того, что потеряли очередного шута. Однако, мы все равно хотим задать один вопрос человеку, которому вся фанатская община выражала доверие. Вам, господин Президент. Что они вам сказали такого, чтобы убедить поставить свою подпись под сделкой?

Спасибо Джо Бароне, который, наверное, должен был быть настолько убедительным, вешая вам лапшу на уши, чтобы заставить вас потерять лицо перед всем городом. Как вы могли одобрить это решение?

Как можно было пойти на сделку с теми, кто представляет собой абсолютное зло для всей системы футбола, с чем вы и боролись до вчерашнего дня?

Мы с гордостью думали о том, что оставили позади черный период истории с хаотичным приростом капитала клуба, но не для того, чтобы это вновь свалилось на наши головы. Наш город вновь окутывают тяжелые времена, во время которых мы будем бороться за честь этого клуба, который не будет брошен в такой ситуации.

Мы болеем за Фиорентину ни ради трофеев или побед. Наша самая большая победа — быть флорентийцами. Мы любим наши цвета, любим наших известных игроков, которыми мы всегда будем гордиться. Мы всегда были рядом с ними для того, чтобы бороться с той системой, которая существует уже десятилетиями.

Мы не хотим, чтобы наша страсть к игре была растоптана. В особенности — еще одной операцией, проведенной торгашами с базара, которые даже не могут себе представить любой другой образ жизни, кроме получения прибыли.

Мы ждем вас, президент. Фиорентина и ее фанаты нуждаются в поддержке здесь и сейчас. Не только мы, а весь город сейчас хочет понять, куда именно движется клуб.

Напоследок, хотели бы обратиться к команде, которая сейчас имеет куда более важное значение для нас. Вы доказали, что обладаете характером, поэтому мы будем стоять за вами до последнего. Нас ждут другие великие битвы, поэтому, возможно, мы еще заставим пожалеть того, что сбежал ночью, как трус", — гласит заявление тифози Фиорентины.

Стоит отметить, что ранее фанаты Ювентуса потроллили соперников баннером.