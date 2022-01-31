Италия

Аутсайдер Серии А серьезно укрепился перед стартом второй части сезона.

Салернитана продолжает укреплять состав перед стартом второй половины Серии А в надежде сохранить место в элитном дивизионе.

Так, защитник Ювентуса Раде Дрэгушин перешел в клуб из Салерно на правах аренды до конца текущего сезона. Предыдущим клубом румынского центрбека была Сампдория.

Кроме того, на таких же условиях клуб пополнил центральный полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен.

И еще одно арендное соглашение было заключено с форвардом Шеффилд Юнайтед Лисом Муссе, которое также рассчитано до лета 2022 года.

Ранее Салернитана объявила о подписании опорного хавбека Коринтианса.