38-летний форвард сменил клубную прописку.
Горан Пандев, Парма
31 января 2022, 21:58
Опытный нападающий Дженоа Горан Пандев продолжит карьеру в итальянской Серии Б, где отныне он будет выступать в Парме.
Как сообщает официальный сайт "крестоносцев", 38-летний северомакедонец перебрался в их команду на постоянной основе.
Финансовые условия, а также длительность соглашения с Пандевом не уточняются.
В текущем сезоне Горан провел в Серии А 20 поединков, в которых он отметился одной результативной передачей.