Италия

38-летний форвард сменил клубную прописку.

Опытный нападающий Дженоа Горан Пандев продолжит карьеру в итальянской Серии Б, где отныне он будет выступать в Парме.

Как сообщает официальный сайт "крестоносцев", 38-летний северомакедонец перебрался в их команду на постоянной основе.

Финансовые условия, а также длительность соглашения с Пандевом не уточняются.

В текущем сезоне Горан провел в Серии А 20 поединков, в которых он отметился одной результативной передачей.