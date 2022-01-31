Италия

Жоване Кабрал продолжит карьеру в Серии А.

Нападающий лиссабонского Спортинга Жоване Кабрал подписал контракт с Лацио. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Сумма сделки составила один миллион евро, а необязательная опция выкупа предполагает выплату в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоване Кабрал провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.