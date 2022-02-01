Футболисты не успели восстановиться после травм.
златан ибрагимович, getty images
01 февраля 2022, 22:20
Нападающий Милана Златан Ибрагимович, а также защитник Фикайо Томори могут пропустить дерби с Интером.
Футболисты не сумели восстановиться после повреждений и у тренерского штаба нет уверенности, что это произойдет ко дню встречи, сообщает Sky Italia.
С другой стороны, вернувшиеся в строй Франк Кессье (после Кубка африканских наций) и Анте Ребич (после травмы) уже присоединились к тренировочному процессу "россонери" и точно сыграют с Интером.
Отметим, что матч Интер — Милан состоится в субботу, пятого февраля в 19:00 по киевскому времени.
Следите за ключевыми событиями в матче с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.