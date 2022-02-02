Италия

Опытный форвард рассказал о причинах расставания с "грифонами".

Экс-подопечный Андрея Шевченко в Дженоа Горан Пандев поделился причинами своего ухода из генуэзского клуба.

Напомним, форвард перешел в Парму на постоянной основе в последний день трансферного окна.

"Очень тяжело расставаться с этой футболкой, но я принял решение. Я почувствовал, что пора уходить, я больше не помощник Дженоа — меня никто не выгонял. Я не мог притворяться или пользоваться тем, что я на контракте.

Генуя всегда будет занимать особое место в моем сердце. Однажды, я сюда вернусь, чтобы сказать "спасибо" всем поклонникам этой замечательной команды", — написал Пандев в своем Instagram.

В текущем сезоне Горан провел в Серии А 20 поединков, в которых он отметился одной результативной передачей.