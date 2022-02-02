Италия

Наставник или спортивный директор римского клуба должны будут уйти.

Римский Лацио был пассивен на трансферном рынке во время зимней кампании переходов, в плане приобретений ограничившись лишь арендой кабовердийского форварда лиссабонского Спортинга Джоване.

Подобная политика клуба не могла устроить главного тренера "орлов" Маурицио Сарри, перед которым руководство ставит задачу пробиться в еврокубки на следующий сезон, однако команда завершила январь 2022 года на восьмой строчке турнирной таблицы.

Харизматичный итальянский специалист тут же нашел виновного. Им стал спортивный директор клуба Игли Таре, известный в прошлом албанский нападающий, который, по мнению наставника, намерено вступил с ним в разногласия при попытках поиска необходимых футболистов.

Как итог, согласно информации итальянской прессы, взбешенный Сарри поставил Таре ультиматум, сказав, что по итогам сезона лишь один из них останется в клубе.

Отмечается, что ключевым требованием Маурицио, с момента его прихода в римский коллектив, было наличие право решающего голоса при формировании кадровой политики основной команды.

Информация о конфликте внутри "бьянкочелести" дошла до фанатов, которые теперь намерены провести акцию протеста у клубной базы, во время которой выскажут свое мнение по поводу сложившейся ситуации.