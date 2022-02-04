Италия

Португальский вингер Венеции поделился итальянскими впечатлениями.

Нани рассказал о том, что его удивило в Италии и на что он рассчитывал, когда в январе оказался в Венеции.

"Прежде всего отмечу, что мне никогда ранее не приходилось бороться за выживание, – цитирует Нани Calciomercato. – Не могу сказать, что это легко и красиво, но зато дает потрясающую мотивацию".

"Моя главная задача в команде — не быть звездой, а помочь заиграть и раскрыться более молодым и, безусловно, талантливым ребятам, как Анри, Йонсен, Окереке и другим".

"Я понимаю, что пропустил предсезонную подготовку и нахожусь не в лучшей форме, но я набираю изо дня в день. Кроме того, поверьте моему опыту, я вижу, что ребята, с которыми мы вместе работаем, тоже способны на большее, чем они сейчас показывают".

35-летний Нани провел 112 матчей в составе национальной сборной Португалии (24 гола) и выступал за Спортинг Л (141 матч во всех турнирах, 32 гола), Манчестер Юнайтед (230, 40), Фенербахче (47, 12), Валенсию (26, 5), Лацио (25, 3), 2, 0Орландо Сити (88, 31) и Венецию (2, 0).

В настоящий момент Венеция занимает 17-е место в Серии А, на 1 очко опережая зону вылета.