Италия

Все из-за убийства болельщика миланского клуба в 2018 году.

Миланское дерби в рамках 24-го тура итальянской Серии A ожидает нас уже в эти выходные, а в следующий уик-энд миланскому Интеру предстоит сыграть не менее ответственный выездной матч против Наполи.

Коллектив Симоне Индзаги вошел в напряженную череду противостояний, поэтому хотел бы рассчитывать на поддержку собственных фанатов на недружественно настроенном стадионе Диего Армандо Марадона, однако власти Неаполя выступили наперекор этим планам.

Префект административного центра региона Кампания Клаудио Паломба сообщил, что, согласно его решению, болельщики Интера не смогут получить доступ на трибуны, так как "существует высокий риск массовых столкновений, связанный с соперничеством между клубами".

Чиновник отдельно указывает на случай во время матча в Милане образца 26 декабря 2018 года, когда за пределами стадиона был убит болельщик "нерадзурри", что впоследствии вызвало серьезные протесты в итальянском футболе.

Паломба не только запретил продажу билетов на трибуны стадиона в Неаполе для фанатов Интера, но и запросил у миланского клуба аналогичные действия по отношению к фанатам Наполи, которые проживают в Ломбардии.

Отметим, что перед началом миланского дерби Интер занимает первую строчку турнирной таблицы Серии A, опережая Наполи, который делит вторую позицию вместе с Миланом, на четыре очка.