Италия

Футболист оценил предстоящий поединок чемпионата.

Бывший полузащитник Милана и сборной Италии Антонио Ночерино прокомментировал предстоящее миланское дерби.

"В миланском дерби нет фаворитов. Это не клише, уверяю вас. Между Миланом и Интером нет более слабой команды, или более сильной. Я сыграл несколько дерби. Только в футболке Торино я играл против Ювентуса, как аутсайдер.

Давайте начнем с предположения, что Интер по-прежнему остается сильнейшей командой. Победа

"нерадзурри" придаст энтузиазма и уверенности команде Индзаги, которая остается главным фаворитом на победу в Серии А.

Очень часто мы сосредотачиваемся только на стартовых одиннадцати, но в настоящем футболе из пяти замен хорошо подчеркнуть важность того, кто выйдет на поле во втором тайме. В таком матче нужно максимально подготовить весь состав.

Даже те, кто знает, что они не сыграют с первых минут, должны быть готовы, потому что достаточно двух минут, чтобы все изменить. В этом также видна рука тренера, который должен сделать правильный выбор", — цитирует Ночерино Football Italia ссылаясь на интервью Calciomercato.

Напомним, центральный матч 24 тура Серии А между Интером и Миланом состоится пятого февраля и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua Доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.