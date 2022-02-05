Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Интер и Милан.

В рамках 24-го тура итальянской Серии A состоится миланское дерби между Интером и Миланом.

Симоне Индзаги, по сравнению с матчем против Венеции (2:1), решил использовать с первых минут Думфриса на правом фланге полузащиты.

Стефано Пьоли, на фоне игры против туринского Ювентуса (0:0), предпочел увидеть в стартовом составе Беннасера в паре с Тонали в опорной зоне, в то время как Салемакерс и Кессье сыграют в линии атакующих полузащитников под единственным форвардом — Жиру.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Лаутаро.

Запасные: Кордаз, Раду, Д`Амброзио, Раноккья, Димарко, Дармиан, Гальярдини, Видаль, Весино, Санчес.



Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Беннасер, Тонали — Салемакерс, Кессье, Леау — Жиру.

Запасные: Тэтэрушану, Миранте, Флоренци, Томори, Габбья, Станья, Крунич, Мессиас, Мальдини, Диас, Лазетич.



Матч Интер — Милан начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.