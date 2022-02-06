Италия

Специалист оценил добытые три очка в дерби.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал победу над Интером в рамках дерби со счетом 2:1.

"Мы знаем, что многое еще предстоит сделать. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя, ведь для людей, которые не верят, есть только непреодолимые препятствия.

Мы обыграли лучшую команду Серии А, действующих чемпионов и лидеров, так что зарекомендовали себя. Правда, что Интер играл лучше в первом тайме, но мой Милан обладает мужеством и никого не боится. Мы отдали игру команде, которая в некоторых аспектах превосходила нас, и это даже не лучший период нашей формы.

Интер также создал нам проблемы, но в этом матче они позволили нам проявить инициативу. По ходу игры нам нужно было освежиться, чтобы встряхнуть ситуацию. Этими игроками стали Мессиас и Браим Диас".

"Подписание Жиру и других игроков, которые знают, что значит побеждать и что для этого нужно, таких как Златан, Кьяер, Жиру, Меньян, повышает уровень зрелости, опыта и знаний. Это важные уроки, которые молодые игроки усваивают каждый день", — сказал Пьоли.

Видео голов и обзор матча Интер — Милан можно смотреть на Football.ua.