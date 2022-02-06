Украинец с первых минут будет помогать своей команде.
Руслан Малиновский, Getty Images
06 февраля 2022, 13:10
В рамках 24 тура итальянской Серии А Аталанта Дома сыграет против Кальяри.
Главные тренеры команд определились с составами на игру. Украинец Руслан Малиновский сыграет с первых минут.
Аталанта:
Кальяри:
Матч Аталанта — Кальяри состоится шестого февраля в 13:30 по киевскому времени.
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