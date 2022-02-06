Италия

Украинец с первых минут будет помогать своей команде.

В рамках 24 тура итальянской Серии А Аталанта Дома сыграет против Кальяри.

Главные тренеры команд определились с составами на игру. Украинец Руслан Малиновский сыграет с первых минут.

Аталанта:

Кальяри:

Матч Аталанта — Кальяри состоится шестого февраля в 13:30 по киевскому времени.

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