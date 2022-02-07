Италия

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В домашнем поединке 24-го тура итальянской Серии А фриульскому Удинезе пришлось проявить серьезное терпение ради достижения итогового успеха в противостоянии против Торино. Оба гола "маленьких зебр" пришлись уже на компенсированное время матча.

Обзор матча:

Удинезе — Торино 2:0

Голы: Молина, 90+3, Пуссетто, 90+7 (с пенальти).

Удинезе: Сильвестри — Бекао, Пабло Мари, Зегелаар — Соппи (Молина, 81), Арслан (Уолас, 82), Макенго, Яяло, Удоги — Саксесс (Пуссетто, 71), Бету.

Торино: Милинкович-Савич — Зима, Бонджорно (Побега, 52), Родригес — Синго, Мандрагора, Лукич, Войвода — Брекало, Прат, Санабрия (Пеллегри, 71).

Предупреждения: Яяло, Соппи, Арслан — Лукич, Мандрагора, Синго, Прат.