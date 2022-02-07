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Удинезе — Торино, Getty Images
07 февраля 2022, 07:50
В домашнем поединке 24-го тура итальянской Серии А фриульскому Удинезе пришлось проявить серьезное терпение ради достижения итогового успеха в противостоянии против Торино. Оба гола "маленьких зебр" пришлись уже на компенсированное время матча.
Обзор матча:
Удинезе — Торино 2:0
Голы: Молина, 90+3, Пуссетто, 90+7 (с пенальти).
Удинезе: Сильвестри — Бекао, Пабло Мари, Зегелаар — Соппи (Молина, 81), Арслан (Уолас, 82), Макенго, Яяло, Удоги — Саксесс (Пуссетто, 71), Бету.
Торино: Милинкович-Савич — Зима, Бонджорно (Побега, 52), Родригес — Синго, Мандрагора, Лукич, Войвода — Брекало, Прат, Санабрия (Пеллегри, 71).
Предупреждения: Яяло, Соппи, Арслан — Лукич, Мандрагора, Синго, Прат.
Удаление: Мандрагора, 90+2 (вторая желтая карточка).