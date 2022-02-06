Италия

Состоялся очередной матч 24 тура итальянской Серии А.

В поединке 24 тура итальянской Серии А Удинезе уверенно обыграл Торино со счетом 2:0.

Победу команде Луки Готти принесли забитые мячи в исполнении Молины и Пуссетто, которые отметились результативными ударами в компенсированное время второго тайма.

После 23 туров Торино набрал 32 очка и занимает 10 место в турнирной таблице Серии А, а у Удинезе 27 баллов и 14 строчка.

Удинезе — Торино 2:0

Голы: Молина, 90+3, Пуссетто, 90+7 (с пенальти).

Удинезе: Сильвестри — Бекао, Пабло Мари, Зегелаар — Соппи (Молина, 81), Арслан (Уолас, 82), Макенго, Яяло, Удоги — Саксесс (Пуссетто, 71), Бету.

Торино: Милинкович-Савич — Зима, Бонджорно (Побега, 52), Родригес — Синго, Мандрагора, Лукич, Войвода — Брекало, Прат, Санабрия (Пеллегри, 71).

Предупреждения: Яяло, Соппи, Арслан — Лукич, Мандрагора, Синго, Прат.

Удаление: Мандрагора, 90+2 (вторая желтая карточка).