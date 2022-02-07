Италия

Экс-форвард Днепра вновь будет выступать на Родине.

Нападающий Вероны Никола Калинич покинул клуб на правах свободного агента и вернулся в чемпионат Хорватии.

Экс-футболист Днепра и Милана подписал контракт с Хайдуком. Сроки подписанного соглашения не уточняются.

В текущем сезоне Калинич сыграл 14 матчей за Вероны в рамках Серии А, в которых забил четыре мяча, а также отдал две голевые передачи.

Помимо вышеперечисленных клубов, форвард также выступал за Рому, Фиорентину, мадридский Атлетико и Блэкберн.

Отметим, что последний поединок в футболке Вероны Калинич сыграл вчера против Ювентуса, уступив с командой туринскому клубу на выезде.