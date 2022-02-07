Экс-форвард Днепра вновь будет выступать на Родине.
никола калинич, Getty images
07 февраля 2022, 08:23
Нападающий Вероны Никола Калинич покинул клуб на правах свободного агента и вернулся в чемпионат Хорватии.
Экс-футболист Днепра и Милана подписал контракт с Хайдуком. Сроки подписанного соглашения не уточняются.
В текущем сезоне Калинич сыграл 14 матчей за Вероны в рамках Серии А, в которых забил четыре мяча, а также отдал две голевые передачи.
Помимо вышеперечисленных клубов, форвард также выступал за Рому, Фиорентину, мадридский Атлетико и Блэкберн.
Отметим, что последний поединок в футболке Вероны Калинич сыграл вчера против Ювентуса, уступив с командой туринскому клубу на выезде.