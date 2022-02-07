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Венеция — Наполи, Getty Images
07 февраля 2022, 10:34
Неаполитанский Наполи прекрасно осознавал необходимость играть на победу в гостевом поединке 24-го тура итальянской Серии A против Венеции, так как лидер чемпионской гонки, миланский Интер, накануне оступился в дерби своего города. Однако, подопечные Лучано Спаллетти очень долго пытались взломать оборону оппонентов, дожав до победного лишь после перерыва.
Обзор матча:
Венеция — Наполи 0:2
Голы: Осимхен, 59, Петанья, 90+10.
Венеция: Леццерини — Эбуехи, Кальдара, Чеччарони, Хапс — Чрнигой (Бузио, 70), Ампаду (Фьордолино, 78), Кюизанс (Нсаме, 78) — Нани (Анри, 62), Йонсен (Араму, 70), Окереке.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руи — Руис, Лоботка — Инсинье (Мертенс, 79), Зьелински (Гулям, 88), Политано (Эльмас, 79) — Осимхен (Петанья, 88).
Предупреждения: Бузио, Чеччарони, Эбуехи — Мариу Руи, Лоботка.
Удаление: Эбуехи, 90+5 (прямая красная карточка).