Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Неаполитанский Наполи прекрасно осознавал необходимость играть на победу в гостевом поединке 24-го тура итальянской Серии A против Венеции, так как лидер чемпионской гонки, миланский Интер, накануне оступился в дерби своего города. Однако, подопечные Лучано Спаллетти очень долго пытались взломать оборону оппонентов, дожав до победного лишь после перерыва.

Обзор матча:

Венеция — Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 59, Петанья, 90+10.

Венеция: Леццерини — Эбуехи, Кальдара, Чеччарони, Хапс — Чрнигой (Бузио, 70), Ампаду (Фьордолино, 78), Кюизанс (Нсаме, 78) — Нани (Анри, 62), Йонсен (Араму, 70), Окереке.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руи — Руис, Лоботка — Инсинье (Мертенс, 79), Зьелински (Гулям, 88), Политано (Эльмас, 79) — Осимхен (Петанья, 88).

Предупреждения: Бузио, Чеччарони, Эбуехи — Мариу Руи, Лоботка.

Удаление: Эбуехи, 90+5 (прямая красная карточка).