Италия

Наставник Ювентуса высказался о победном поединке с Вероной.

Ювентус в рамках поединка 24 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Верону и добился уверенной победы.

Главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри прокомментировал результат встречи, а также ответил на вопрос о возможной борьбе за Скудетто.

"Сегодня был очень хороший матч со всех точек зрения. Мне понравилось, как Мората и Дибала отрабатывали в обороне — очень качественный поединок. Нам необходимо продолжать работать — нужно побороться за Кубок Италии и как можно выше финишировать в чемпионате.

Скудетто? Это касается лишь Интера, Милана и Наполи. Мы выбыли из этой борьбы, причем давно. Нам нужно финишировать в зоне Лиги чемпионов", — приводит слова специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Верона (2:0).