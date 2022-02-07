Италия

Игроки Ювентуса получили небольшие повреждения.

В поединке против Вероны не смогли доиграть до финального свистка Закария и Кьеллини. У обоих незначительные повреждения — сообщает Football Italia.

У новичка Ювнтуса, отметившего дебют забитым мячом, ушиб, а у ветерана команды травма лодыжки.

По прогнозам врачей, к поединку очередного тура Серии А против Аталанты 13 февраля оба должны вернуться в строй, а вот матч Кубка Италии против Сассуоло 10 февраля Закария и Кьеллини могут пропустить.

Ранее тренер Ювентуса не включил свою команду в список претендентов на чемпионский титул.