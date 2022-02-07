Италия

Пьер Фердинандо Казини боится, что не сможет быть беспристрастным.

Неожиданная эмиграция и отставка президента Серии А Паоло Даль Пино поставила руководство итальянской лиги в непростую ситуацию — сообщает Calcio e Finanza.

Избранный вице-президентом сын президента Аталанты Лука Перкасси должен организовать и провести выборы, однако пока ни один из претендентов не пользуется доверием и поддержкой, которая обеспечила бы ему победу.

Наибольшей поддержкой, как оказалось, пользовался экс-спикер нижней палаты итальянского парламента Пьер Фердинандо Казини, однако для него самого такой поворот оказался неожиданным и неприемлемым.

"Не буду это даже обсуждать, – заявил Казини. – Во-первых, я не хочу занимать никакую официальную должность. Во-вторых, даже если бы захотел, то не смог бы. Я страстный поклонник Болоньи и не смог бы быть беспристрастным там, где нужна полная нейтральность".

Ситуация усугубляется тем, что федерация футбола Италии требует, чтобы президент Серии А был назначен не позже 15 февраля.