Италия

Полноправного президента выберут в соответствии с регламентом.

Исполнять обязанности подавшего в отставку президента Серии А, Паоло Даль Пино, будет исполнять сын президента Аталанты — сообщает Calzio e Finanza.

Согласно регламенту Серии А, невозможно сразу избрать президента. Поэтому вместо эмигрировавшего в США Даль Пино Советом Лиги избран вице-президент, в обязанности которого и входит организация выборов.

В результате голосования вице-президентом Серии А был избран Лука Перкасси — сын президента Аталанты Антонио Перкасси, за которого проголосовали все при одном воздержавшемся.

Первая попытка избрать нового легитимного президента Серии А состоится в понедельник, 7 февраля. А всего Федерация футбола Италии дала лиге на выборы время до 15 февраля.