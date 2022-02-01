Паоло Даль Пино решил эмигрировать в США.
Паоло Даль Пино, фото Серии А
01 февраля 2022, 12:54
Президент Серии А Паоло Даль Пино уведомил о своей отставке — сообщает Calciomercato.
Решение принято окончательно, и отставка будет удовлетворена в течение дня 1 февраля.
Даль Пино решил эмигрировать в США еще в январе, но доработал до конца месяца и присоединился к своей семье, которая уже находится за океаном.
Даль Пино руководил Серией А в течение последних двух лет, борясь с трудностями, с которыми футбол столкнулся в связи с падемией.
Кто станет новым президентом, пока не сообщается.