Италия

Наставник Вероны высказался о поражении в очередном матче Серии А.

В 24-м туре итальянской Серии А Ювентус уверенно переиграл Вероны благодаря голам зимних новичков — Влаховича и Закарии.

Главный тренер "мастифов" Игор Тудор прокомментировал поражение, отметив сербского форварда "старой синьоры".

"Чего нам действительно не хватило в этом матче — ударов. Мы хорошо переходили в атаку, но всякий раз не могли нанести решающий удар или отдать последний пас. Ювентус очень плотно играл в обороне и этот рубеж нам оказался не под силу.

У соперника большой энтузиазм — команда перестраивается. Влахович добавил туринцам не только качество, но и характер. Это очень важное для них приобретение.

Сейчас мы больше набираем очков, нежели теряем, поэтому я не считаю это поражение критическим. В любом случае, мы пытались добиться положительного результата, как и в каждом матче, в котором принимаем участие", — приводит слова хорватского наставника Football Italia.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Верона.