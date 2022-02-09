Италия

Функционер рассказал о возможно возвращении португальского наставника в миланский клуб.

Спортивный директор миланского Интера Беппе Маротта высказался о возможном возвращении в клуб Жозе Моуриньо.

Функционер заявил, что руководство клуба очень высоко ценит достижения португальца в клубе, однако не рассматривает возможность возвращения специалиста.

"Мы никогда не рассматривали такую возможность. Мы ценим требл, который Моуриньо сумел выиграть с Интером, однако это все, что мы можем сказать на этот счет. Он вписал свое имя золотыми буквами в историю Интера, но мы не будем его приглашать вновь", — приводит слова Маротты Football Italia.

Моуриньо тренировал Интер в период с 2008 по 2010 год, дважды выиграв с клубом Серию А, а также по разу завоевав Кубок и Суперкубок Италии и Лигу чемпионов.

Ранее Интер обыграл Рому под руководством Моуриньо и вышел в полуфинал Кубка Италии.