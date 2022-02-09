Функционер рассказал о возможно возвращении португальского наставника в миланский клуб.
джузеппе маротта, Getty images
09 февраля 2022, 06:41
Спортивный директор миланского Интера Беппе Маротта высказался о возможном возвращении в клуб Жозе Моуриньо.
Функционер заявил, что руководство клуба очень высоко ценит достижения португальца в клубе, однако не рассматривает возможность возвращения специалиста.
"Мы никогда не рассматривали такую возможность. Мы ценим требл, который Моуриньо сумел выиграть с Интером, однако это все, что мы можем сказать на этот счет. Он вписал свое имя золотыми буквами в историю Интера, но мы не будем его приглашать вновь", — приводит слова Маротты Football Italia.
Моуриньо тренировал Интер в период с 2008 по 2010 год, дважды выиграв с клубом Серию А, а также по разу завоевав Кубок и Суперкубок Италии и Лигу чемпионов.
Ранее Интер обыграл Рому под руководством Моуриньо и вышел в полуфинал Кубка Италии.