Италия

Наставник Ромы прокомментировал неудачу команды в матче Кубка Италии.

В 1/4 финала Кубка Италии Рома уступила в гостях Интеру (0:2) и прекратила борьбу за трофей.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды, отметив хорошую игру в обороне соперника.

"Мы провели очень сильный поединок, плохо сыграв лишь в первые пять минут матча. Мы приезжали сюда исключительно за победой.

У нас было два хороших момента, хоть мы и не сумели забить, но я доволен качеством футбола. У Интера великолепные защитники, но в целом — все хорошо", — приводит слова футболиста Football Italia.

Ранее директор Интера Джузеппе Маротта высказался о возможности возвращения Моуриньо в Интер.