Наставник Ромы прокомментировал неудачу команды в матче Кубка Италии.
жозе моуриньо, Getty images
09 февраля 2022, 07:41
В 1/4 финала Кубка Италии Рома уступила в гостях Интеру (0:2) и прекратила борьбу за трофей.
Главный тренер римлян Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды, отметив хорошую игру в обороне соперника.
"Мы провели очень сильный поединок, плохо сыграв лишь в первые пять минут матча. Мы приезжали сюда исключительно за победой.
У нас было два хороших момента, хоть мы и не сумели забить, но я доволен качеством футбола. У Интера великолепные защитники, но в целом — все хорошо", — приводит слова футболиста Football Italia.
Ранее директор Интера Джузеппе Маротта высказался о возможности возвращения Моуриньо в Интер.