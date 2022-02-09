Италия

Нынешнее соглашение итальянского фулбека со "старой синьорой" истекает в конце текущего сезона.

Крайний защитник Маттия Де Шильо может связать свое будущее с Ювентусом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, агенты 29-летнего итальянца ведут с руководством туринского клуба переговоры о продлении контракта до лета 2025 года.

Нынешнее соглашение Де Шильо с Ювентусом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне итальянский фулбек провел 16 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.