Футболисты могут перейти в клуб летом.
Гус Тил, Getty Images
10 февраля 2022, 11:26
Бергамская Аталанта уже рассматривает возможные кандидатуры новичков, которые могли бы усилить клуб летом.
Как сообщает Николо Скира, "бергамаски" встретились с агентом Никки Бруненберг, чтобы обсудить переходы его подопечных.
Речь идет о полузащитнике Гусе Тиле, который выступает за Фейеноорд на правах аренды и Йоэле Вермане из ПСВ.
На счету Тиля в текущем сезоне 21 матч за Фейеноорд, в которых он забил 13 голов и оформил два ассиста. На счету 5 матчей за ПСВ во всех турнирах, 1 гол и 1 ассист.
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