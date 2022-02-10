Италия

Футболисты могут перейти в клуб летом.

Бергамская Аталанта уже рассматривает возможные кандидатуры новичков, которые могли бы усилить клуб летом.

Как сообщает Николо Скира, "бергамаски" встретились с агентом Никки Бруненберг, чтобы обсудить переходы его подопечных.

Речь идет о полузащитнике Гусе Тиле, который выступает за Фейеноорд на правах аренды и Йоэле Вермане из ПСВ.

На счету Тиля в текущем сезоне 21 матч за Фейеноорд, в которых он забил 13 голов и оформил два ассиста. На счету 5 матчей за ПСВ во всех турнирах, 1 гол и 1 ассист.

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