Италия

"Россонери" продолжают вести переговоры о возможном трансфере защитника.

Центральный защитник Лилля продолжает вести переговоры с Миланом и возможном трансфере.

Представители клуба и агентства Muy Manero провели встречу Италии, на которой обсуждался потенциальный трансфер центрбека в летнее трансферное окно, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Отметим, что Милан вел переговоры с Ботманом и Лиллем о трансфере нидерландца в течении всего зимнего трансферного окна, однако так и не сумел найти точки соприкосновения с руководством "догов".

В текущем сезоне Ботман провел 21 матч за французский клуб во всех турнирах, в которых сумел трижды забить в ворота соперников, а также отдал одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.

Ранее стала известна сумма, за которую Лилль готов отпустить Ботмана в другой клуб.