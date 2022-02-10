Защитник, перешедший в Самдорию этой зимой, подписал новое соглашение с клубом.
андреа конти, Getty images
10 февраля 2022, 19:04
Защитник Сампдории Андреа Конти подписал обновленное соглашение с командой.
Футболист перебрался в стан "Самп" в зимнее трансферное окно, однако тогда не разглашались детали контракта.
"Моряки" объявили о подписании Конти нового соглашения, которое рассчитано до лета 2025 года.
В составе Сампдории Конти успел провести уже три матча в рамках Серии А, а также один в Кубке Италии, в каждом из турниров по разу отличившись забитым мячом.
Ранее генуэзцы объявили о подписании краткосрочного контракта с Джовинко.