Италия

Защитник, перешедший в Самдорию этой зимой, подписал новое соглашение с клубом.

Защитник Сампдории Андреа Конти подписал обновленное соглашение с командой.

Футболист перебрался в стан "Самп" в зимнее трансферное окно, однако тогда не разглашались детали контракта.

"Моряки" объявили о подписании Конти нового соглашения, которое рассчитано до лета 2025 года.

📄 | OFFICIAL#Conti rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 10, 2022

В составе Сампдории Конти успел провести уже три матча в рамках Серии А, а также один в Кубке Италии, в каждом из турниров по разу отличившись забитым мячом.

Ранее генуэзцы объявили о подписании краткосрочного контракта с Джовинко.