Ветеран официально стал одноклубником Супряги.
Себастьян Джовинко, фото ФК Сампдория
09 февраля 2022, 14:49
Сампдория представила очередного новичка: нападающего Себастьяна Джовинко.
Контракт с ветераном подписан до 30 июня 2022 года.
35-летний форвард являлся свободным агентом после завершения контракта с Аль-Хилялем и с 2015 года не выступал в Италии.
Самп фактически осталась без нападающих: Габбьядини порвал "кресты", Квальярелла никак не восстановится после травмы, а Супряга разочаровал руководство.
Джовинко провел 23 матча (1 гол) за национальную сборную Италии и выступал за Ювентус (132 матчей во всех турнирах, 20 гола), Эмполи (37, 6), Парму (70, 23), Торонто (142, 83) и Аль-Хилаль (83, 16).