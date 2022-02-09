Италия

Ветеран официально стал одноклубником Супряги.

Сампдория представила очередного новичка: нападающего Себастьяна Джовинко.

Контракт с ветераном подписан до 30 июня 2022 года.

📄 | OFFICIAL#Giovinco è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2022. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 9, 2022

35-летний форвард являлся свободным агентом после завершения контракта с Аль-Хилялем и с 2015 года не выступал в Италии.

Самп фактически осталась без нападающих: Габбьядини порвал "кресты", Квальярелла никак не восстановится после травмы, а Супряга разочаровал руководство.

Джовинко провел 23 матча (1 гол) за национальную сборную Италии и выступал за Ювентус (132 матчей во всех турнирах, 20 гола), Эмполи (37, 6), Парму (70, 23), Торонто (142, 83) и Аль-Хилаль (83, 16).