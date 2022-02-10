Мадридцы отказались от подписания серба.
Душан Влахович, getty images
10 февраля 2022, 18:59
Фиорентина перед продажей Душана Влаховича в Ювентус пыталась договориться о переходе с Реалом.
Как сообщает издание Cadena SER, "фиалки" надеялись, что испанский клуб сможет заплатить за игрока больше, но получили отказ.
В нынешнем сезоне Влахович провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал две результативные передачи.
Напомним, что ранее Ювентус опубликовал информацию о выплатах агентам при трансфере Душана Влаховича.