Италия

Мадридцы отказались от подписания серба.

Фиорентина перед продажей Душана Влаховича в Ювентус пыталась договориться о переходе с Реалом.

Как сообщает издание Cadena SER, "фиалки" надеялись, что испанский клуб сможет заплатить за игрока больше, но получили отказ.

В нынешнем сезоне Влахович провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее Ювентус опубликовал информацию о выплатах агентам при трансфере Душана Влаховича.