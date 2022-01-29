Италия

Туринский клуб не стал подражать моде и скрывать финансовые детали сделки.

Туринский Ювентус завершил подписание форварда Фиорентины Душана Влаховича и опубликовал финансовый отчет о свершившейся сделке.

Так, непосредственно за переход руководство "старой синьоры" заплатило 70 млн евро. Кроме того, еще 11,6 млн евро были потрачены, на "дополнительные расходы".

Фабрицио Романо сообщает, что дополнительные расходы — агентские выплаты.

Также Ювентус выплатит три с половиной миллиона евро в качестве платежа солидарности клубам, которые воспитывали футболиста с наступлением его 13-летия, а именно Партизану и Фиорентине.

Напомним, ранее Душан Влахович поделился первыми эмоциями после трансфера.