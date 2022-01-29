Туринский клуб не стал подражать моде и скрывать финансовые детали сделки.
душан влахович, фото ювентус
29 января 2022, 10:10
Туринский Ювентус завершил подписание форварда Фиорентины Душана Влаховича и опубликовал финансовый отчет о свершившейся сделке.
Так, непосредственно за переход руководство "старой синьоры" заплатило 70 млн евро. Кроме того, еще 11,6 млн евро были потрачены, на "дополнительные расходы".
Фабрицио Романо сообщает, что дополнительные расходы — агентские выплаты.
Также Ювентус выплатит три с половиной миллиона евро в качестве платежа солидарности клубам, которые воспитывали футболиста с наступлением его 13-летия, а именно Партизану и Фиорентине.
Напомним, ранее Душан Влахович поделился первыми эмоциями после трансфера.