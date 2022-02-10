В рамках 1/4 финала Кубка Италии Аталанта с Русланом Малиновским в составе принимала на своем поле Фиорентину.
После первого тайма команды обменялись забитыми мячами — на гол Пьонтека с пенальти своим точным ударом ответил Дзаппакоста.
Второй тайм принес болельщикам еще больше забитых мячей — Бога показал чудеса техники и завершил свой сольный проход точным ударом в дальний угол. Тем не менее, на 71-й минуте Пьонтек, не сумев забить с пенальти, сыграл на добивании и восстановил паритет.
За 10 минут до конца основного времени матча Гонсалес сыграл грубо, за что получил вторую желтую карточку. Аталанта пыталась добиться победы в основное время матча, проводя атаку за атакой, однако в итоге пропустила гол от вышедшего на замену Миленковича.
Аталанта - Фиорентина 2:3
Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 — Пьонтек, 9 (пен.), 71, Миленкович, 90+4
Аталанта: Муссо — Паломино (Копмейнерс, 37), Демирал, Джимсити — Дзаппакоста, Пашалич (Пессина, 74), Фройлер, Малиновский (Муриэль, 74), де Роон, Хатебур — Бога,
Фиорентина: Терраччано — Бираги, Игор, Мартинес, Одриосола — Малех (Миленкович, 81), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59) — Сапонара (Иконе, 75), Пьонтек, Гонсалес (Соттил, 59)
Предупреждения: Де Роон, Пашалич, Игор, Мартинес
Удаление: Мартинес, 79 (второе предупреждение).