В рамках 1/4 финала Кубка Италии Аталанта с Русланом Малиновским в составе принимала на своем поле Фиорентину.

После первого тайма команды обменялись забитыми мячами — на гол Пьонтека с пенальти своим точным ударом ответил Дзаппакоста.

Второй тайм принес болельщикам еще больше забитых мячей — Бога показал чудеса техники и завершил свой сольный проход точным ударом в дальний угол. Тем не менее, на 71-й минуте Пьонтек, не сумев забить с пенальти, сыграл на добивании и восстановил паритет.

За 10 минут до конца основного времени матча Гонсалес сыграл грубо, за что получил вторую желтую карточку. Аталанта пыталась добиться победы в основное время матча, проводя атаку за атакой, однако в итоге пропустила гол от вышедшего на замену Миленковича.