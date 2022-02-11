Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Италии.

Туринский Ювентус в домашнем четвертьфинальном поединке Кубка Италии сумел на своем поле одержать победу над Сассуоло, благодаря результативному удару Пауло Дибалы в самом начале матча и выстрелу Душана Влаховича на последних минутах основного времени, который привел к автоголу Руана Трессольди.

Обзор матча:

Ювентус — Сассуоло 2:1

Голы: Дибала, 3, Руан, 88 (в свои ворота) — Траоре, 24

Ювентус: Перин — Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни — Дибала, Влахович (Кайо Жорже, 90).

Сассуоло: Пеголо — Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос — Лопес (Сейде, 90), Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59) — Скамакка, Распадори.

Предупреждения: Траоре, Матеус.