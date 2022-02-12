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Наполи — Интер 1:1
Голы: Инсинье, 7 — Джеко, 47

Наполи: Оспина -- Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Лоботкаа, Руис (Замбо-Ангисса, 74) — Политано (Элмас, 26), Зьелински, Инсинье (Унас, 84) — Осимхен (Мертенс, 84)

Интер: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Димарко (Д`Амброзио, 90) — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 84), Перишич — Джеко, Мартинес (Санчес, 83)

Предупреждения: Инсинье — Брозович