Подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с неаполитанцами.
Наполи - Интер, getty images
12 февраля 2022, 20:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Наполи — Интер 1:1
Голы: Инсинье, 7 — Джеко, 47
Наполи: Оспина -- Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Лоботкаа, Руис (Замбо-Ангисса, 74) — Политано (Элмас, 26), Зьелински, Инсинье (Унас, 84) — Осимхен (Мертенс, 84)
Интер: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Димарко (Д`Амброзио, 90) — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 84), Перишич — Джеко, Мартинес (Санчес, 83)
Предупреждения: Инсинье — Брозович