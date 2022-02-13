Италия

Наставник Наполи прокомментировал исход центрального матча тура.

Неаполитанский Наполи в рамках 25-го тура итальянской Серии А на своем поле изо всех сил пытался нанести поражение прямому конкуренту в борьбе за первую строчку турнирной таблицы, миланскому Интеру, однако не сумел удержать победный счет (1:1).

Интер — Наполи 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении игры на стадионе Диего Армандо Марадона, главный тренер "южан" Лучано Спаллетти прокомментировал исход противостояния для своей команды.

"Мы должны поддерживать легкость в наших ногах стабильной игрой в обороне. Иногда к этому удается прийти, иногда — нет. Когда мы обретем стабильность в этом компоненте, тогда разъяренная команда и вернется на первую строчку турнирной таблицы.

Нам необходимо было удерживать актуальным исключительно наш сценарий поединка, однако мы пропустили уже в начале второго тайма, после чего играть стало только труднее.

Схема 4-2-3-1 против двух фланговых защитников, как играет Интер, должна учитывать сдерживание соперников с помощью игроков обороны и полузащитников. Сегодня вечером нам удавалось реализовать этот подход в большую часть игрового времени, но были моменты, когда Наполи мог и должен был играть лучше.

В итоге, мы пропустили именно из-за активности соперников на фланге, так как к тому моменту потеряли контроль над мячом.

Мы должны принимать то, что наблюдаем на футбольном поле, так как такие осечки преподают нам действительно хорошие уроки для того, чтобы совершенствоваться в будущем. У нас было достаточно шансов для второго забитого гола, поэтому я не могу сказать, что мы сыграли в плохую игру. Просто в один момент Интер сумел реализовать превосходство в физической силе.

Наполи все еще находится в гонке за скудетто, но в ближайшее время будет думать только о матче против Барселоны в Лиге Европы. Нам предстоит две замечательные игры, в которых мы хотим сыграть с позиции силы, сохранив присущую интенсивность по ходу всех 180 минут. Венеция, Интер, Барселона — соперник не столько важен, сколько наше желание выйти за рамки наших возможностей.

Игроки в раздевалке немного расстроены, так как понимают, что могли бы показать больше, чем оказалось на самом деле. Именно поэтому я не до конца уверен в том, как относится к результату этого матча", — заключил итальянский специалист.

В следующем туре неаполитанский Наполи сыграет гостевой матч против сардинского Кальяри.