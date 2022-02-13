Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Интер в рамках поединка чемпионата Италии отправился в гости к Наполи и сыграл вничью со счетом 1:1, уступая по ходу встречи.

Неаполитанцы смогли забить уже на седьмой минуте усилиями Лоренцо Инсинье, на что команда Индзаги ответила голом Джеко в начале второго тайма.

Обзор матча:

Наполи — Интер 1:1

Голы: Инсинье, 7 — Джеко, 47

Наполи: Оспина -- Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Лоботка, Руис (Замбо-Ангисса, 74) — Политано (Элмас, 26), Зьелински, Инсинье (Унас, 84) — Осимхен (Мертенс, 84)

Интер: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Димарко (Д`Амброзио, 90) — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 84), Перишич — Джеко, Мартинес (Санчес, 83)

Предупреждения: Инсинье — Брозович